Также уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

На Донбассе Вооруженные силы Украины отбили 8 атак оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 артиллерийских систем.

Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сводке.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 реактивные системы залпового огня), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, по данным разведки Британии, потери оккупантов из-за сопротивления "Азовстали" срывают планы РФ на Донбассе.

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