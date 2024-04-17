В среду, 17 апреля, украинские беспилотники атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино (Мордовия).
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки, целью спецоперации стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км. Расстояние от украинской границы до места поражения - около 680 километров.
"Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковылкино в Мордовии в 2000-2002 годах", - пишет издание.
Местные жители в мессенжерах пишут, что звуки взрывов были слышны около 9 утра. Также в сети публикуют видео, на которых видно столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.
Атаки беспилотников на РФ - последние новости
Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля беспилотники Главного управления разведки атаковали авиационный завод им. Горбунова в Казани (Татарстан). Там производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
Взрывы на территории авиазавода прогремели около 10 часов утра по Киеву. Перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.
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