Оккупанты вывели в Черное море два носителя "Калибров".

В последнее воскресенье июля РФ празднует день своего военного флота и провела парад кораблей, где щеголяла своими кораблями, среди которых были два из состава Черноморского флота. В ВМС ВСУ отмечают, что в Севастополе такие парады Россия будет проводить вряд ли.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, по состоянию на сейчас, в Азово-Черноморском регионе РФ проводит корабельные парады только в пункте базирования в Новороссийске, потому что это - единственная локация, где базируется сейчас ЧФ РФ.

"Также они сейчас подводные парады проводят. Вы видите, что они применяют сейчас подводные лодки в акватории Черного моря применяют. Парадов российского флота в Севастополе мы вероятнее всего больше не увидим", - подчеркнул Плетенчук.

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В то же время известно, что вчера в параде участвовали два судна Черноморского флота РФ - это корвет "Меркурий" и фрегат "Адмирал Григорович". Как пояснил Плетенчук, корабли ЧФ РФ, которые находятся в других морях, не могут вернуться в Черное море. Причина в том, что, по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ, определенная часть ЧФ РФ находилась вне зоны Азово-Черноморского региона. Среди них - две подводные лодки (носители "Калибров, проект 636), один из трех фрегатов (такого класса как "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

"Перед вторжением россияне ввели в акваторию Черного моря дополнительные десантные корабли. Это то, что они планировали применять непосредственно в боевых действиях при захвате нашей территории, а некоторые наоборот - задействовали тогда в других военных операциях. Когда началось полномасштабное вторжение, согласно конвенции Монтре, 1936 года, пролив Босфор был закрыт", - сказал военный.

Как уточнил Плетенчук, это сделала Турция, которая управляет и является владельцем этого пролива. Поэтому, из-за закрытия Босфора, РФ не может вернуть сюда корабли. По мнению Плетенчука, если бы оккупанты могли это сделать, то, вероятно, это давно бы произошло. Вторая причина, почему РФ возвращение кораблей в Азово-Черноморский регион не нужно - отсутствие соответствующего места у причалов в Новороссийске.

Он добавил, что активность россиян в других морях, где у них нет открытых конфликтов, в принципе "мало влияет на нас".

"Наша акватория отрезана, в принципе, от остальной акватории, где находятся другие корабли. В том числе от Средиземноморья. Хотя, конечно, учитывать факт присутствия их в Средиземном море надо...", - сказал спикер.

Также он добавил, что ситуация с военным флотом России в Черном море "в последнее время ухудшается".

Спикер напомнил, что даже в Керченском проливе пока дежурят только авиация противника - самолеты и вертолеты оккупантов патрулируют этот пролив, который захватчики максимально сузили, чтобы не пропустить украинские дроны.

Активность россиян в Черном море

Как сообщал УНИАН, спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что будущая тактика российских захватчиков в Азово-Черноморском регионе выглядит "печальной", в частности, на ней отразится усиление воздушной составляющей ВСУ.

Он также напомнил, что боеспособные боевые единицы ЧФ РФ уже выведены противником из Крыма в Новороссийск, где почти нет места у причального фронта. Если бы оно было, по мнению Плетенчука, оккупанты уже вывели бы туда другие свои корабли. Спикер пояснил, что, кроме места у причала, нужно еще определенное пространство для маневрирования, а это "не просто".

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