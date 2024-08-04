Если Силы обороны уничтожат Крымский мост, враг перебросит логистику по суше.

Российские захватчики сейчас имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов, но два из них - уже без самолетов, заявил представитель Военно-морских сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"В Крыму россияне сейчас имеют 5 военных аэродромов, два из них уже остались без самолетов. Это факт", - отметил он в эфире телемарафона.

Как уточнил военный, конечно, эти самолеты захватчики могли перебазировать куда-то на материк, но их в любом случае надо обеспечивать горючим, остальным необходимым, для чего надо иметь соответствующую логистику. Сейчас обеспечение врага на юге, в том числе в Крыму происходит, в частности, по Керченскому мосту. По словам военного, если этот путепровод будет уничтожен, у россиян остается другой вариант.

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"На самом деле остается еще коридор по суше и в принципе они перебросят просто логистику туда", - предположил спикер.

В то же время он уточнил, что в таком случае логистика врага будет более доступна ВСУ для уничтожения.

"Но считаться с этим они (россияне - УНИАН) точно не будут. Это их никогда не останавливало... Уничтожение моста конечно усложнит логистику. Она уже сейчас сверхсложная, но сказать, что мы таким образом их полностью отрежем - нет", - добавил военный.

Крымский мост - что известно

Напомним, представитель Военно-морских сил ВС Украины капитан Дмитрий Плетенчук сказал, что так называемый Крымский мост обречен в любом случае, но сейчас можно рассмотреть его нужность для ВСУ под другим углом - как площадку, на которую российские оккупанты перебрасывают дорогую технику и удачно уничтожают Силы обороны.

По его словам, если рассмотреть ситуацию по уничтожению моста с разных углов, то можно поспорить - нужен он сейчас или нет. В частности, периодически оккупанты завозят в Крым новейшие системы ПВО - С-400 "Триумф", С-500 "Прометей", которые попадают под удары ВСУ.

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