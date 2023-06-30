Сообщается, что горит и детонирует в районе аэропорта.

В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 11 взрывов. В сети появилось видео дыма, который поднимается в небо над Бердянском символичной буквой z.

Как сообщают в городской военной администрации, горит и детонирует в районе аэропорта и в том направлении уже поехали машины "скорой помощи".

Оккупационные "власти Запорожской области" уже пишут, что ВСУ били ракетами Storm Shadow, но их ПВО якобы сбила все цели еще на подступах к городу.

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