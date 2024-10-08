Пока нет точной информации, что именно за БпЛА двигался на территории Украины.

Утром 8 октября из Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "еРадар".

Цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти примерно в 08:54, а уже в 09:00 объект пересек границу.

После чего цель двигалась на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту, а затем взяла курс в район Яготина и Черкасскую область.

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По информации Telegram-канала "Беларускі Гаюн", это мог быть разведывательный беспилотник.

Беспилотники РФ в Беларуси - что известно

Как писал УНИАН, 3 октября три российских "Шахеда" залетели на территорию Беларуси тогда, когда в небе находился вертолет самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Как стало известно, дроны вошли в воздушное пространство страны из Черниговской области Украины около 12:55.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что "Шахеды" с терминалом спутниковой связи Starlink на борту россияне направляют на Беларусь, когда необходимые разведывательные данные уже собраны. Он отметил, что дроны со Starlink сопровождают группы ударных беспилотников и обнаруживают позиции украинских систем противовоздушной обороны, а затем возвращаются в РФ, или в Беларусь.

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