Теперь дроны могут сбивать даже таможенники.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил сотрудникам военизированных организаций сбивать беспилотные летательные аппараты.

Указ №392, который он подписал 7 октября, закрепляет право на применение спецсредств и оружия не только в отношении авиамоделей и дронов, но и против беспилотных воздушных судов, а также транспортных средств, судов, аппаратов и комплексов, которые управяются дистанционно.

Теперь сбивать дроны могут не только военнослужащие и работники органов внутренних дел, а и сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета госконтроля, Госинспекции охраны животного и растительного мира, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также таможенники.

Видео дня

"Шахеды" в Беларуси

В последнее время мониторинговые каналы часто фиксируют, как на территорию Беларуси залетают российские беспилотные летательные аппараты типа "Shahed", которые оккупанты запускают по Украине.

Лукашенко заявил о "нескольких случаях" пролета беспилотников "с одной и другой сторон". Недавно он объявил, что Минск не будет публично сообщать о них.

Вас также могут заинтересовать новости: