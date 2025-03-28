В NYT предупредили, что "новый натиск Киева сопряжен с очевидными рисками".

Совершая новый прорыв на российскую территорию в Белгородской области, Украина, скорее всего, надеется, что данная операция улучшит позиции на переговорах за счет захвата большего количества земель РФ. Такое мнение высказал бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров, передает The New York Times.

По его словам, подобные надежды на получение уступок за счет взятия территорий в Курской области померкли, поскольку российские войска их практически отвоевали.

Руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предположил, что новая операция ВСУ, по-видимому, была направлена ​​не только на укрепление позиций Украины на переговорах, но и на блокирование потенциального нового нападения России, а также на отвлечение российских войск с других участков фронта.

Видео дня

Как он отметил, данная операция покажет, что "Украина действует на опережение и что украинские аргументы необходимо учитывать".

Аналитик финской Black Bird Group Паси Паройнен сообщил, что его организация проверила и геолоцировала несколько видео, которые показали, как украинские силы входят в Белгородскую область.

По его словам, Украина сумела "обеспечить надлежащую буферную зону обороняемой территории и захватить несколько сел вдоль границы в течение первых нескольких дней атак". При этом он добавил, что село Демидовка, теперь, по-видимому, находится под контролем Украины.

Как пишет NYT, Украина публично не признала новую атаку на российской территории, но три украинских военных и правительственных чиновника анонимно подтвердили, что операция продолжается в Белгородской области на юге России, недалеко от территории, захваченной Украиной в соседней Курской области.

При этом в издании добавили, что "Москва не продемонстрировала готовности идти на реальные уступки, пока украинские войска остаются на российской территории, и новый натиск Киева сопряжен с очевидными рисками".

Прорыв ВСУ в Белгородскую область - что сообщалось

Напомним, в The Telegraph писали, что украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки.

Отмечалось, что пока неизвестно, это короткий рейд или долгосрочная операция. При этом Институт изучения войны сообщал о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Параллельно с этим Украина продолжает наносит точечные удары по российским командным пунктам, мостам и складам.

Вас также могут заинтересовать новости: