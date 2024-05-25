Утверждается, что погибли два человека.

Россия заявила, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО.

Губернатор области Гладков утверждает, что погибли два человека - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и 10 человек пострадали.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что характер повреждений "не свойственен, например, 122-мм реактивному снаряду или даже 152-мм от стволки":

Видео дня

"Это больше похоже на падение на здание полуторатонной авиационной бомбы типа ФАБ-1500М54, у которой не раскрылся УМПК. В пользу этой версии говорят характерные для ударного пробития крыши здания повреждения, отсутствие осколочных элементов от разрыва боеприпаса (если бы таковой был) и волновой эффект на нижнем этаже, от прилёта в фундамент тяжёлого, но не детонировавшего объекта".

Эксперт не исключает, что российские войска после кровавого удара по Харькову планировали продолжать удары:

"Но одна из бомб, как это уже неоднократно было, не сработала штатно и рухнула в Белгороде. Но виноваты, конечно же, украинцы...".

Напомним, российские войска ударили по гипермаркету сети "Эпицентру" в Харькове днем 25 мая авиабомбами УМПБ Д-30.

Вас также могут заинтересовать новости: