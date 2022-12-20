Вашингтон будет оставаться в контакте с Украиной в вопросах о роли Беларуси в российской агрессии.

Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за сотрудничеством Москвы и Минска и тем, пойдет ли Беларусь на дополнительную помощь России в ее войне против Украины.

Как отметил во время брифинга спикер Государственного департамента США Нед Прайс, если Беларусь пойдет на дополнительные шаги в вопросе войны в Украине, против Минска могут ввести новые санкции.

"Если США увидят такие предпосылки, то ответят должным образом путем введения дополнительных санкций", – подчеркнул Прайс.

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По словам представителя Госдепа, США будут оставаться в контакте с Украиной в вопросах о роли Беларуси в российской захватнической войне.

Кроме того, Прайс прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не будет "поглощать какое-то государство".

"Верхом иронии является тот факт, что эта фраза прозвучала из уст руководителя страны, которая сейчас пытается насильно поглотить другого своего мирного соседа", – отметил он.

Война в Украине: угроза из Беларуси

17 декабря 2022 года представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины. Россия использует эту страну как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как базу для поставок вооружений, в том числе тяжелых.

18 ПАЗов российской армии заметили в Гомельской области Беларуси 16 декабря. Это первое появление такой большой колонны медицинского спецтранспорта в Гомельской области со времени разгрома российских войск весной 2022 года.

Кроме того, во время своего визита в Беларусь 19 декабря президент РФ Владимир Путин мог пытаться уговорить Александра Лукашенко вступить в войну против Украины. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Путин требует вмешательства Беларуси в войну с Украиной, однако ни Лукашенко, ни граждане его страны этого не хотят.

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