Эксперты не исключают, что россияне могут выдавать корпус "Ольшанского" за вроде бы полноценно восстановленный "Минск".

Российские пропагандисты заявили о том, что для "восстановления технической готовности" фактически уничтоженного после удара 13 сентября крупного десантного корабля "Минск" могут "использовать агрегаты и системы" из "бывшего корабля" ВМС Украины. Военные аналитики оценили, насколько это реально, передает Defence Express.

"Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования систем и агрегатов аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского" проекта 775", - утверждают пропагандисты.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что россияне вообще способны восстановить фактически сожженный дотла ВДК "Минск", Учитывая актуальные спутниковые снимки.

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Кроме того, есть информация, что украинские моряки перед аннексией Крыма успели вывести из строя на корабле "Константин Ольшанский" отдельные бортовые системы и двигатель:

"А российские источники и вовсе говорят о том, что на "Ольшанском" была полностью выведена из строя вся силовая установка. то есть оба дизельных двигателя 16ZV/40/48 польского производства, каждый из которых имеет мощность 21 тысячу лошадиных сил".

К тому же на данный момент у россиян ограничены возможности хотя бы ремонтировать БДК проекта 775.

В итоге эксперты не исключают, что россияне могут выдавать корпус "Ольшанского" за вроде бы полноценно восстановленный БДК "Минск".

Как писал УНИАН в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов. Позже стало известно, что украиснкие бойцы атаковали судоремонтный завод, в доке которого, в частности, находился большой десантный корабль "Минск".

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