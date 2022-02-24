Сейчас США не прибегают к этому шагу.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пакет новых санкций против России за вторжение в Украину не включает отключение РФ от международной платежной системы SWIFT, но эта опция остается возможной.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга 24 февраля.

"Отключать Россию от SWIFT пока не будут, хотя такая опция остается вариантом", - заявил он, добавив, что эффект от вводимых санкций будет сопоставим с этим.

Президент США заметил, что санкции, возможно, не сдержат президента РФ Владимира Путина, но он точно почувствует их влияние.

"Он увидит влияние санкций. Это очень ослабит его страну, поэтому ему придется принимать очень сложное решение или ослаблять себя как страну", - заявил он.

Санкции США против РФ за нападение на Украину

Сегодня Байден объявил о новых жесткие санкции и ограничения для России.

Речь идет о таких мерах, как ограничение возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах. Следовательно - быть частью мировой экономики.

Также США вводят санкции против российских банков, которые в совокупности владеют активами на сумму около 1 триллиона долларов.

"Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все их активы в Америке будут заморожены", - добавил он без уточнений.

Речь идет, в частности, о ВТБ, у которого 250 млрд долларов активов.

Также Байден объявил о намерении лишить возможности России финансировать и развивать российскую армию, снизить их способность конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века.

Санкции в том числе ограничивают экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Это касается и космической отрасли.