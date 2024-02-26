Мероприятия будут активны и ощутимы.

Для российских оккупантов во временно оккупированном Крыму уже готовятся сюрпризы. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы, безусловно, календарь и бальную книгу расписывать для врага не будем сейчас в прямом эфире, но мероприятия будут активны и ощутимы. Они будут носить комбинированный характер, то есть речь идет не только об одном инструменте – отдельно морские дроны или отдельно БПЛА. Это будет всегда такой комплексный сюрприз для оккупантов", - подчеркнул он.

По его словам, это все должно способствовать тому, чтобы украинский Крым вернулся домой.

Видео дня

Юсов напомнил, что с начала полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины уничтожена уже треть судов Черноморского флота РФ.

Это также результат комплексных действий – и уничтожение крейсера "Москва", и освобождение острова Змеиный, и возвращение "вышек Бойко", добавил он. По его словам, во время этих операций были применены морские дроны, была "работа в небе".

"Это все - десантные операции, работа движения сопротивления на оккупированной территории. Это все части плана и замысла, которые поэтапно реализовываются. И мы увидим в ближайшее время продолжение реализации таких операций", - подчеркнул Юсов.

ГУР об операциях в Крыму

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в комментарии для издания Financial Times отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации. Он рассказал, что украинские подразделения в прошлом году неоднократно входили в Крым.

Он пояснил, что одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

Вас также могут заинтересовать новости: