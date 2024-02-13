Боец отметил, что ГУР имеет агентурную сеть на полуострове.

Руководитель спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Тимур посоветовал россиянам как можно скорее бежать из Крыма. Бойцы могут зайти на полуостров и устроить там кошмар.

Разведчик рассказал про бой, который произошел во время одной из операций 4 октября. Он отметил, что тогда в плен никого не взяли, потому что не было лишнего места

"Понимаете, в чем вопрос, тогда некуда было сажать пленного, чтобы его забрать в плен. Для россиян, которые сейчас в Крыму, есть совет: просто убежать оттуда. Потому что сейчас и в плен сможем брать, и не только", - рассказал Тимур в интервью "Украинской правде".

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По его словам, подразделение получило много техники, которая позволяет проводить различные операции.

"Нам командир предоставил очень много. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической авиации - это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко", - указал разведчик.

При этом он указал, что на мысе Тарханкут в прошлом году его бойцы выполняли специальные задачи, которые включали в себя выявление средств врага.

"Важно было фиксировать время, за сколько времени противник к нам пытается приблизиться. Были отдельные агентурные мероприятия, которые тоже проводились. И, конечно, нанести огневое поражение. Это важная задача - зайти, показать, что пока они из Крыма не убежали, мы будем заходить по морю, по воздуху, мы будем идти дальше. После этих операций нам стало удобнее работать с нашей агентурой в Крыму. Потому что они поняли, что мы можем туда прийти, сесть на плавсредства и устроить там кошмар для противника", - объяснил Тимур.

Также он отметил, что 4 октября у них завязался бой в море.

"Там был один патрульный катер "Раптор", один катер ФСБ, ну и авиация. На месте работало несколько наших специальных подразделений, и мы сделали то, что должны были сделать. И отошли без потерь", - подытожил боец.

Бой 4 октября 2023 года - что известно

4 октября стало известно, что бойцы ГУР Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на его территории и открыли огонь по российским захватчикам. В ГУР пояснили, что это была операция диверсионно-разведывательного характера.

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