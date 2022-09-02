На Херсонщине подразделения ВСУ нанесли удары по оккупантам. Уже известно о "бавовне" на нескольких складах и катерах врага.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
Он отметил, что, по состоянию на 15:00, в Каховском районе происходила детонация вражеского боекомплекта и пылала техника.
"Также попадание в рашистские катера и переправу. Попадание в базу в районе Новой Каховки. Попадание в БК (боекомплект – УНИАН) в Бериславском районе, попадание в склад БК в районе Высокополье. Попадание в переправу в районе Дарьевки", - добавил Назаров.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Вооруженные Силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
Сегодня на юге подразделения ВСУ нанесли результативных ударов по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".