Есть попадания в объекты в районах Новой Каховки, Высокополья и Дарьевки.

На Херсонщине подразделения ВСУ нанесли удары по оккупантам. Уже известно о "бавовне" на нескольких складах и катерах врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Он отметил, что, по состоянию на 15:00, в Каховском районе происходила детонация вражеского боекомплекта и пылала техника.

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"Также попадание в рашистские катера и переправу. Попадание в базу в районе Новой Каховки. Попадание в БК (боекомплект – УНИАН) в Бериславском районе, попадание в склад БК в районе Высокополье. Попадание в переправу в районе Дарьевки", - добавил Назаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Вооруженные Силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сегодня на юге подразделения ВСУ нанесли результативных ударов по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

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