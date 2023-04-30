По его словам, экипажи кораблей сами будут просить на боевое дежурство.

Кораблям Черноморского флота РФ сейчас будет немного безопаснее находиться на боевом дежурстве, чем в бухтах Севастополя.

Об этом в эфире канала "Мы - Украина" заявил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. По ее словам, экипажи боевых кораблей сами будут проситься в море.

"Они сейчас будут проситься выходить на боевое дежурство, потому что это, пожалуй, немножечко безопаснее, чем находиться в бухтах временно оккупированного Севастополя. Хотя та же "бавовна" имеет черты "расти" и в морской воде", — подчеркнул он.

По его словам, враг боится, поскольку знает, что у украинской армии есть средства огневого поражения, если они попытаются приблизиться к нашим берегам.

Паника в Крыму - последние новости

Ночью 29 апреля в Казачьей бухте оккупированного Севастополя раздался мощный взрыв, потом произошел крупный пожар.

Позже оккупационные власти признали, что неизвестные беспилотники ударили по их нефтебазе. Пожары присвоили 4-й класс, россияне привлекли к тушению даже поезд. По словам оккупантов, Севастополь был атакован якобы шестью китайскими БПЛА, только два долетели до нефтебазы.

Потом "бавовну" прокомментировали в ГУР - там взрывы назвали "карой Божьей" за кровавый удар российских террористов по многоэтажке в Умани. Как рассказал представитель разведки Андрей Юсов, сегодня в Севастополе сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов оккупантов.

Утром Генштаб подтвердил, что уничтожена нефтебаза ЧФ РФ. Именно там заправляли корабли, запускавшие ракеты по Украине. В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России".

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