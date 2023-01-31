На подступах к Бахмуту в Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими оккупантами. Об этом сообщила Госпогранслужба.
"Стрелковое подразделение РФ оборудовало в лесополосе импровизированный блиндаж. Наши бойцы выследили место укрытия вражеской пехоты и ударили по нему из минометов", - говорится в сообщении.
Как сообщается, огневой налет разрушил инженерную застройку, похоронив под завалами пятерых захватчиков. Еще четверо оккупантов, как отметили в ГПСУ, ранены.
Ситуация в Бахмуте
В Бахмуте и вокруг города идут постоянные бои, которые уже превратились в "настоящий ад".
По данным ISW, Россия планирует усилить наступление на Бахмут. В частности, Минобороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года. По мнению аналитиков, это указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют вагнеровцев. Как следствие, количество именно пехотных столкновений вокруг города резко возросло.