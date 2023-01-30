Боец Нацгвардии отметил, что "вагнеровцев" заменили российскими десантниками

В Бахмуте и вокруг города идут постоянные бои, который уже превратились в "настоящий ад". Оккупанты пытаются установить контроль над шоссе Константиновка-Бахмут.

"Ведь уже пять-шесть месяцев под Бахмутом настоящий ад. Противник постоянно атакует. И мы можем больше наблюдать за тем, как меняется погода, которая, кстати, очень сильно влияет на боеспособность, боевой дух и бытовые условия каждого военнослужащего", – рассказал заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко

По его мнению, наемников ЧВК "Вагнер" теперь заменили российскими десантниками. При этом военный указал, что защитники Украины "делают невероятную работу и являются настоящими героями"

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"Враг пытается взять под контроль трассу Константиновка-Бахмут. У него это не получается. Наши бойцы пытаются вовсю: Вооруженные Силы и Нацгвардия делают невероятную работу, они настоящие герои. Враг несет огромные потери… "Вагнер" практически полностью уничтожен. На смену им пришли десантники, которые также почти ежедневно понесут потери не только в живой силе, но и в бронетехнике", - подытожил Назаренко.

Бои за Бахмут - что известно

Бои за город-крепость длятся далеко уже не первый день. В Восточной группировке войск рассказали, что россияне постоянно идут на штурм на Бахмутском направлении, Авдеевском и Угледарском направлениях.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте под Бахмутом и Угледаром на остается чрезвычайно острой.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ указали, что оккупанты стали чаще использовать вертолеты и самолеты из-за оживления боевых действий возле Бахмута.

В свою очередь аналитики Института изучения войны считают, что российские военные, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнера", чтобы усилить свое наступление на Бахмут.

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