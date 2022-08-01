Первую машину взорвали с помощью беспилотника, а вторую – выстрелом из танка.

Бойцы ССО "Азов" продолжают оборонять украинские земли. Сегодня, 1 августа, они пополнили перечень уничтоженной вражеской техники двумя БМП-3. Их взорвали на Запорожской направлении.

Об успешной работе "азовцев" рассказали в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

К посту прикрепили ролик, на котором показывается уничтожение БМП-3. Первую машину взорвали с помощью беспилотника. На видео показывается, как техника стояла и дымилась в поле. Видимо, после первого удара она больше не могла передвигаться. А следующие сброшенные снаряды позволили уничтожить БМП-3. Причем на одном из кадров хорошо видно, как внутри машины началось возгорание.

Вторую единицу техники, которую спрятали в лесопосадке, превратили в металлолом благодаря точному выстрелу из танка. В ролике момент удара не показали, но на кадрах отчетливо видно горящую БМП-3.

Напомним, ранее сегодня, 1 июля, ВСУ ударили по складу с боеприпасами и техникой оккупантов на окраине Скадовска. А по данным Генштаба, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники взорвали уже 4011 боевых бронированных машин.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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