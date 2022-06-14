Пионтковский убежден, что существенную помощь Украине могут оказать не только США.

В случае отсутствия важных для Украины результатов предстоящей встречи глав Минобороны "Рамштайн-3" в Брюсселе, возникнет необходимость перехода к "плану Б". Ключевую роль в нем будут играть Великобритания и Польша, считает российский публицист Андрей Пионтковский.

Такое мнение он высказал 24 каналу.

Пионтковский уточнил, что имеет в виду план премьера Британии Бориса Джонсона, ранее предложившего военную коалицию трех стран по защите Запада от РФ.

"В военном плане решающим может быть участие в боевых действиях британской и польской авиации", - считает аналитик.

"Я думаю, что англичане будут готовы перенести историческое сражение за Англию в 1940-м в битву за Украину с участием британской, польской и украинской авиации. Это кардинально изменит ситуацию в воздухе", - добавил он.

По мнению Пионтковского, в случае участия в конфликте Великобритании изменится и ситуация в США.

"Поэтому в случае неудачи "Рамштайна", если оттуда посылают какие-то неопределенные сигналы, а список Подоляка не будет доволен, нужно переходить ко второму плану. Думаю, что Польша и Великобритания будут к этому готовы", - убежден он.

Публицист также считает, что в Украину могут быть направлены польские и британские пилоты.

"Да, для поляков вариант поражения Украины – это национальная катастрофа. Такое развитие событий – это полная демонстрация беспомощности НАТО, следовательно, следующей целью для Путина станет Польша. В свою очередь, Великобритания сейчас готова исполнить роль лидера свободного мира. Если проигрыш Украины равняется европейской катастрофе, эти страны будут готовы предоставить свою авиацию и тем самым решить исход битвы", - пояснил он, добавив, что авиация Польши и Британии "просто посадит" российскую.

По словам Пионтковского, подобными размышлениями он не списывает со счетов США. Их жесткая линия поддержки остается. Но вместе с тем стоит иметь и озвучивать "план Б", ведь это реальный вариант в случае угрозы поражения Украины, добавил он.

Отметим, ранее британский премьер Джонсон выступил против того, чтобы мировые лидеры подталкивали президента Украины Владимира Зеленского к плохому мирному соглашению с Путиным.