Во время боев были раненные и пропавшие без вести, добавил Бородин.

Подтвержденной информации о взятых в плен в Авдеевке бойцов из состава Третьей отдельной штурмовой бригады пока нет. Об этом заявил пресс-офицер бригады Александр Бородин.

"Во время боев были и раненые, и к сожалению, пропавшие без вести, потому что российская армия применяла управляемые авиационные бомбы. Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-то подтвержденных пленных из нашей бригады нет", – рассказал он в эфире "Радио Свобода".

Бородин отметил, что сейчас бойцы бригады отошли на подготовленные оборонительные позиции. По его словам, все произошло согласно плану.

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"У нас есть зона ответственности, на которую мы отошли. Это подготовленная оборонительная линия. Все произошло в соответствии с планом. Здесь – большой театр действий, мне трудно оценивать линию обороны смежников. Что касается наших обороных линий, то они сейчас уже работают, они уже задействованы. Каких-то проблем я не вижу", – добавил пресс-офицер 3-й ОШБр.

В то же время Бородин отметил, что на той линии обороны, где сейчас находятся подразделения Третьей штурмовой бригады, по сравнению с Авдеевкой относительно тихо. Он отметил, что оккупанты пытаются наступать, но, по его мнению, это "больше разведка боем".

"Они пытаются понять, где слабые места в новой линии обороны. Комплексных наступательных действий сейчас нет", – констатировал Александр Бородин.

Бои за Авдеевку: важные новости

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения выводят из Авдеевки на более выгодные рубежи. За время боев Силы обороны нанесли врагу огромные потери.

Так, вражеские потери в личном составе за 4 месяца превысили 47 тысяч. Также уничтожено 364 танка, 248 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что враг понес в этой битве едва ли не рекордные потери. Однако у России еще есть ресурсы, чтобы их пополнить, поэтому глобального влияния на ситуацию на поле боя эти цифры иметь не будут.

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