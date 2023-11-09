Оккупанты бьют по жилым домам, админзданиям и местам скопления людей, рассказал начальник ГВА.

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать Авдеевку Донецкой области. Город становится похожим на Марьинку, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Как он отметил в эфире телеканала FREEДОМ, в Авдеевке есть три основных места, которые постоянно обстреливают вражеские войска. Первое – это обычные многоэтажки, находящиеся ближе к линии фронта.

"Россияне их почему-то рассматривают как определенный теоретически возможный рубеж обороны для наших ребят, если вдруг им удастся приблизиться к городу. Чтобы не было укрепрайонов, каких-то сооружений и объектов, оккупанты их разбивают. Второй момент – это административные здания. Россиянам кажется, что там до сих пор еще кто-то находится. Я очень часто записываю свои видео на Telegram-канале специально у здания военной администрации, чтобы потролить их", – рассказал он.

По словам Барабаша, также россияне часто бьют по скоплениям мирного населения. Всего за три дня оккупанты "до фундаментов разбили три магазина". Еще два были сейрозно повреждены.

"В связи с этим в городе остается всего лишь один магазин вместо шести, которые были до начала обострения. То есть россияне специально бьют по людям", – подчеркнул он.

Барабаш заметил, что из-за наступления холодов люди начали отапливать места своего проживания буржуйками. Ориентируясь на дым из труб, оккупанты наносят удары именно по домам мирных жителей Авдеевки.

Бои за Авдеевку: последние новости

Россия стянула на штурмы Авдеевки довольно значительные ресурсы. Как рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков, в частности там зафиксированы довольно редкие системы залпового огня. Речь идет о "Торнадо-С" и "Смерч".

Кроме того, россияне не прекращают штурмовать город при поддержке авиации. В Генштабе ВСУ рассказали, что за сутки на Авдеевском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак.

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