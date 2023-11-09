В течение суток произошло 55 боевых столкновений.

Российские войска за 9 ноября совершили 23 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки и штурмуют с авиацией другие направления. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло в общей сложности 55 боевых столкновений.

Война в Украине - ситуация на направлениях 9 ноября

Отчитываясь о ситуации на фронте по направлениям, в Генштабе отметили:

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На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 23 безуспешных атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

враг, при поддержке авиации, совершил 23 безуспешных атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили семь атак. На шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили семь атак. На шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили семь атак. Безуспешные штурмовые действия оккупнатов были возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, что на Лиманском направлении.

враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили семь атак. Безуспешные штурмовые действия оккупнатов были возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, что на Лиманском направлении. На Бахмутском направлении наши защитники отбили семь атак противника в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

наши защитники отбили семь атак противника в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области. На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах ивового и Работиного Запорожской области, где нашими защитниками отбито четыре атаки.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Кроме того, по данным Генштаба, за эти сутки враг нанес один ракетный и 13 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая была уничтожена нашей противовоздушной обороной.

Потери России в Украине 9 ноября - новые удары ВСУ

В течение 9 ноября авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки РФ.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, РФ ежедневно атакует украинских защитников возле Марьинки и Новомихайловки, но успехов не имеет. Также в течение месяца россияне ведут активные бои за Авдеевку.

По словам представителя 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антона Коцуконя, Авдеевка фактически находится в полуоточении с трех сторон. Бои на том направлении не утихают, россияне идут в атаки ежедневно.

Тяжелые бои круглосуточные ведутся и на Бахмутском направлении. Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что российские войска меняют здесь свою тактику ведения боевых действий, пытаясь добиться успеха. Но инициатива в полной мере продолжает оставаться на стороне Сил обороны.

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