По его словам, погодные условия не будут способствовать наступательным операциям оккупантов.

Оккупанты продолжают попытки окружения Авдеевки, но в ближайшие несколько месяцев они точно не смогут этого сделать.

Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телеканала "Эспрессо TV". По его словам, противник уже не сможет провести третью волну своего наступления из-за погодных условий.

"Россияне в последнее время, где-то за неделю, создали пару плацдармов на севере и юге от Авдеевки. Создание плацдармов не означает, что они заняли какую-то территорию, то есть ими были проведены формировочные операции. Севернее Авдеевского коксохима враги пытаются этот плацдарм создать в низинах завода, конечно, на него они выходить боятся, по крайней мере большими силами", - заявил Свитан.

Максимальные группировки, фиксирующие Силы обороны, состоят из 10-20 человек, которые практически сразу попадают под удар украинской артиллерии. Со стороны Опытного ситуация схожа. Плацдарм в так называемой "серой зоне" регулярно обстреливают ВСУ, поэтому оккупанты испытывают проблемы. Пока будут продолжаться дожди-ситуация кардинально не изменится.

Впрочем, обстрелы все же будут продолжаться. Эксперт считает, что россияне будут уничтожить по несколько домов, чтобы не сидеть без дела.

"Что касается широкомасштабной той третьей волны, о которой все говорят и ждут, из-за дождей серьезных столкновений с техникой уже не будет. А живую силу противника мы минусуем в достаточном количестве. Как бы россияне ни старались, но Авдеевку им точно не взять, по крайней мере в осенне-зимний период, до серьезных морозов технику на поля они не выведут. Будут ли морозы-неизвестно, а эти осенние дожди могут утихнуть только весной", - подытожил он.

Бои за Авдеевку: последние новости

В течение суток, 8 ноября, российские оккупанты штурмовали Авдеевку при поддержке авиации. В Генштабе ВСУ рассказали, что на Авдеевском направлении захватчики атаковали в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Силы обороны отразили там 11 атак.

Представитель 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь сообщил, что Авдеевка фактически находится в полуоточении с трех сторон. Бои на том направлении не утихают, россияне идут в атаки ежедневно.

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