Враг привлек значительные ресурсы на штурм Авдеевки, отметил Катков.

Российские оккупационные войска стянули в Авдеевку огромные ресурсы, в том числе и редкое для них вооружение – системы залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч". Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"РФ действительно стянула к Авдеевке огромные ресурсы, и это не только живая сила, бронетехника и артиллерия. Россия подтянула крайне редкие для себя системы "Торнадо-С" или даже "Смерч", которых нет в большом количестве на вооружении РФ. Россияне используют на Авдеевском направлении крайне дефицитные для себя боеприпасы", – добавил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Каткова, уже было зафиксировано первое использование российскими войсками элементов, которые входят в кассетные снаряды системы "Смерч" или "Торнадо-С".

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"Их суть заключается в том, что когда снаряд раскрывается, то сбрасывает определенное количество элементов на парашютах. Они имеют инфракрасные датчики сенсора цели. Их использование носит более эпизодический характер. И это свидетельствует о том, что враг привлек значительные ресурсы на штурм Авдеевки", – резюмировал он.

Ситуация на передовой: последние новости

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 55 боевых столкновений. В частности, оккупанты совершили 23 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки и штурмуют с авиацией другие направления. На Авдеевском направлении отражено семь атак – враг вел штурмовые действия при поддержке авиации в районе Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области.

Тем временем мониторинговая группа DeepState сообщает, что ВСУ срезали выступление оккупантов возле Вербового, продолжаются тяжелые бои. Также есть успехи в районе Новопрокоповки.

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