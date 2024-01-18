Противник тщетно пытается атаковать позиции защитников Украины, отметил офицер.

Украинские воины отстаивают свои позиции на Авдеевском направлении, где российские оккупанты хотят перерезать дороги и окружить город Авдеевка.

Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Эспрессо". По его словам, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении на севере и юго-западе.

"Цели у них остаются те же - перерезать дороги, окружить Авдеевку и отчитаться своему фюреру о том, что "мы типа взяли Авдеевку" и все у нас хорошо. Однако Силы обороны держат, наши подразделения все на местах, позиции - наши, как бы тяжело ни было, включая погодные условия, все подразделения выполняют свои боевые задачи", - пояснил военный.

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Он отметил, что враг предпринимает тщетные попытки атаковать позиции. Что касается техники, то ее практически не используют. "Если мы ее видим на дальних подступах, техника, которая там пытается стрелять с закрытых позиций, те же самые танки, то мы их тоже там подбиваем, и в эти дни тоже было такое, что мы там не уничтожили, но подбивали их танки Т-72. Также активно охотимся за центрами управления беспилотниками, понимая, что нам не надо ждать пока они к нам прилетят", - подчеркнул офицер.

Также Цехоцкий проинформировал, что в зоне "промки" украинские войска уничтожают российских оккупантов, поскольку этот район из 2014 года хорошо укреплен и простреливается, а воины мотивированы.

Насчет потерь противника офицер сказал следующее: "Если брать по всему Авдеевскому направлению - Авдеевка, Марьинка, то это сотни - круглосуточно. Даже у нас по перехвату есть информация, что докладывает командир одной из групп: "У нас тут трехсотые, говорит, ну, ты знаешь что делать, если не сделаешь, то я тебя...". Вот они их сами утилизируют, чтобы не выносить, не прилагать усилий для того, чтобы оказать помощь. Это все рано или поздно все равно отражается на моральном состоянии их бойцов. Видите, что у них там уже творится, и уже Башкортостан поднялся, я думаю, это дело времени".

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Как сообщал УНИАН, в районе Авдеевки Донецкой области россияне круглосуточно осуществляют штурмы малыми пешими группами. Враг пытается уберечь технику и делает акцент на применении беспилотников.

Сергей Цехоцкий говорил, что сейчас возле Авдеевки россияне используют для пехотных атак не очень экипированный и не слишком профессиональный личный состав. Поэтому основную угрозу представляют вражеские артобстрелы перед штурмами.

По мнению воина, на мотивацию российского контингента, который продолжает выполнять приказы своего военного руководства и лезть на штурмы вокруг Авдеевки, влияют три основные составляющие.

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