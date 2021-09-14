Он заявил, что украинские военные "жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи".

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявляет, что АТО - это "большой курорт для мальчиков".

Видео заявления Арестовича опубликовал в Facebook экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионер-лагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода. Мысли простые, ясные, осознание простое, ясное. В тебя стреляют, ты стреляешь, - ты герой как бы. Тебя все любят, уважают, и не надо вытирать сопли детям и разбираться со склоненным забором дома. И я не видел там ни одного страдающего человека. Я видел там среди солдат и офицеров только людей, которым в кайф то, что происходит", - сказал Арестович.

В свою очередь, Аваков уточнил, что его товарищ и военный прислал ему "этот редкой гадости" ролик Арестовича.

Читайте такжеВ Праге суд заключил под стражу россиянина Франчетти, причастного к оккупации Крыма"Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто их не просит, но... в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офисе президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезненного, потом себя и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!"- прокомментировал Аваков.

"Фантазии Арестовича - от переименования Украины в Русь-Украину или сегодняшняя гадость об АТО и войне, которая вылезла, как и многие другие жемчуга - это же на вас, господа ложится! Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО... и жаль, если увидят в доме погибших бойцов... Мерзавец, со смешком рассказывает между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны после просмотра этого ролика, будет незамедлительной", - подытожил Аваков.

Позже Арестович отреагировал на видео, опубликованное Аваковым. Как он сообщил в Facebook его слова об АТО, которые он озвучивает на видео, были сказаны в 2016 году.

"Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснять, зачем было вырывать из видео четырехлетней давности отдельную фразу и бросаться с ней в политическую атаку?" - написал Арестович.

По его словам, его интервью, датированное 2016 годом, было посвящено информационной войне против Украины.

"Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, гораздо строже. Тогда же, я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать. Я считал и считаю, что на такие попытки нужно отвечать весело, именно так и можно выиграть в информационной войне", - пояснил Арестович.

"Я сказал тогда, что ..."хватит ныть и плакать за военными, они прекрасно знают, что делают - масса из них - добровольцы. Что там они переживают исторически свойственные украинскому народу казацкие, мужские архетипы. Так поднимается нация. Они защищают страну. И подача информации о них как о глубоко травмированных, несчастных людях - принципиально неверна. Это информационная война и нужно смотреть на ситуацию своим взглядом, а не продиктованным", - добавил Арестович.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции на Донбассе и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14:00 30 апреля.

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Автор: Виталий Саенко