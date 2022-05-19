Более мелкие подразделения оккупантов также сокращают боевые задачи.

В США отмечают, что амбиции кремлевского режима в отношении Украины заметно снизились.

Представитель министерства обороны США сообщил NYT, что, по мере того, как война приближается к концу 12-й недели, российские силы внесли коррективы в свои действия.

Они теперь атакуют более мелкими подразделениями, что является ответом на организационные проблемы и сопротивление украинских защитников, заявил Пентагон в среду.

По версии американского оборонного ведомства, это свидетельствует о снижении кремлевских амбиций в отношении Украины. Вместо типичных групп, состоящих из нескольких сотен солдат, нападения иногда возглавляли армейские роты, насчитывающие от нескольких десятков до сотни солдат. Эти более мелкие подразделения, по словам чиновника, также сокращают задачи.

Напомним, в посольстве США высказались о ядерной угрозе для Украины со стороны РФ.

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