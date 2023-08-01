Усиленные беспилотные и ракетные атаки демонстрируют стремление помешать военной логистике Кремля и напомнить простым россиянам о цене войны.

По мнению военных аналитиков, удары Украины по России, в частности по Москве, имеют большее значение, чем просто ответные жесты. Эти атаки играют важную роль в более широкой стратегии Киева, направленной на ослабление способности Москвы вести войну.

Как пишет The New York Times, они могут заставить российских военных планировщиков принимать сложные решения о распределении ресурсов и усилить разногласия в российском командовании. По мнению генерал-лейтенанта в отставке Фредерика Ходжеса, занимавшего пост высшего командира армии США в Европе, главное преимущество русских заключается в их численности, особенно пехоты и артиллерии. Чтобы нейтрализовать это преимущество, крайне важно вывести из строя их штабы и логистику. Удары, наносимые Украиной по российской территории, создают проблемы для российского верховного командования, поскольку повышают неопределенность в отношении того, куда Украина может нанести следующий удар.

Как утверждается, Киев наносит стратегические удары как по военным объектам, так и по символическим сооружениям, имеющим большое значение для Кремля. Например, беспилотники атаковали комплекс Москва-Сити, где расположены одни из самых высоких зданий в Европе. Эти знаковые башни когда-то считались символом интеграции России в мировую экономику, но теперь они стали отражением растущего конфликта между Москвой и Западом.

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Атаки дронов на Москву - детали

В ночь на воскресенье, 30 июля, в здании "IQ-квартала" в Москве прогремел взрыв. В результате взрыва были повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити". Российская сторона заявила, что взрывы – результат атаки украинских беспилотников.

В ночь на вторник, 1 августа, российскую столицу вновь атаковали беспилотные летательные аппараты. В Минобороны РФ заявили, что украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Москве. "Два уничтожены над Подмосковьем, еще один подавлен, упал на территории "Москвы-Сити", - говорится в заявлении.

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