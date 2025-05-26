Российские оккупанты пытаются найти уязвимые места в обороне Харькова.

Российские оккупанты впервые за все время полномасштабной войны против Украины применили против Харькова новый тип FPV-дрона. Эти БПЛА создают более коварную угрозу для города. Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram, комментируя статистические данные российских обстрелов за период 19-25 мая.

"Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", - подчеркнул Терехов.

Как сообщил мэр города, пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. В то же время, к счастью, обошлось без погибших.

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"Разрушения, как и раньше, коснулись исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения", - сообщил Терехов.

Россия может готовить наступление в Харьковской области - что известно

По данным британского телеканала Sky News, российские войска накапливают силы у северной границы Украины в направлении Харькова. Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными. Речь идет о силах численностью 50 тысяч захватчиков.

По мнению военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, Харьковское и Сумское направления будут одними из основных для летней российской наступательной кампании.

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