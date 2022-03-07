Российские террористы обстреляли город из артиллерии.

В Николаеве оккупанты нанесли ракетный удар по казарме, вследствие чего погибли восемь человек и восемь пропали без вести.

Об этом председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил в социальной сети Facebook.

Он отметил, что оккупанты в 5 утра атаковали Николаев, "подло и цинично, когда люди спали".

По его словам, крылатая ракета "Колибр" была выпущена в казарму 79-й бригады, когда солдаты спали. "По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жителям собираем данные", - отметил Ким.

"Что касается боя. Наша артиллерия героически отбила город. Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу", - сообщил Ким.

Также, по его словам, был нанесен ущерб городской инфраструктуре.

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