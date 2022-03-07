Ранены во время артобстрелов 443 человека, из которых 319 – гражданские.

В Харьковской области с начала вторжения российских войск погибли 133 мирных жителя, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

"По состоянию на 09:00 7 марта от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 209 человек, среди которых 133 гражданских, в том числе пятеро детей", – говорится в сообщении.

Кроме того, защищая Харьковскую область от нападения вражеских войск, погиб 41 военный Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 8 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

"Ранены во время артобстрелов 443 человека, из которых 319 – мирные граждане", – добавили в полиции.

Напомним, что сегодня в 16:00 состоится третий раунд украинско-российских переговоров. Ключевой вопрос остается неизменным – немедленное прекращение огня и отвод вражеских войск с территории Украины.

Состав украинской делегации не менялся: председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, а также заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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