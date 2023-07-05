На юге оккупанты на лодках запускают разведывательные ДРГ.

Россия готовит удары ракетами и дронами уже сегодня ночью.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, оккупанты распределяют свои усилия по линии фронта, потому что осознают, что максимальное давление Сил обороны сейчас есть на Запорожском направлении, если говорить о южной части фронта.

Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются максимально сосредоточить малокомпактные подразделения, которые могут маневрировать. По ее словам, в частности, на лодках переправляются вражеские ДРГ, чтобы разведать замыслы Сил обороны Украины. "Мы работаем по таким группам, которые враг присылает", - подчеркнула она.

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Пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила об уничтожении сегодня 66 российских оккупантов и 8 единиц техники – в основном автотехника, две лодки и разведывательные БПЛА, которые оккупанты запустили аж на Николаевщину. "Это говорит об очередной подготовке ударов ракетами и дронами и для этого враг собирал информацию. Уже сейчас есть предварительная информация о вероятности активизации таких намерений врага ночью", - сообщила Гуменюк.

Потери России на юге

Как сообщал УНИАН, 3 июля украинская авиация ударила по секторам сосредоточения живой силы российских войск в Херсонском и Каховском районах.

Было ликвидировано полсотни захватчиков, уничтожены три пушки типа Д-20 и "Гиацинт", лодки и бронированные автомобили. Также военные отчитались об уничтожении полевого пункта боепоставки.

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