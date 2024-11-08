Власти сообщают двух раненых людях.

Российские оккупационные войска массированно атаковали Одесскую область дронами. Есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые. В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание", – говорится в сообщении.

Также пострадало одно из учебных заведений Одессы – там выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, из-за повреждения осколками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.

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"Сейчас известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", – добавил Кипер.

Дополнено: Как сообщили в мэрии Одессы, в результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы – лицей № 125. Отмечается, что эта школа расположена в микрорайоне Кривая Балка. Она была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения РФ. В результате атаки в заведении выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.

По словам директора городского Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, работники учреждения – сторожа – живы. Они своевременно спустились в укрытие.

Местные Телеграм-каналы сообщают, что на данный момент известно о девяти локациях, где зафиксированы последствия ударов. Также, по неподтвержденным данным, есть еще один пострадавший.

Атаки РФ по Украине

Российские террористы ежедневно атакуют Украину различным вооружением, в частности ударными беспилотниками. В ночь на 7 ноября под ударом врага находился, в частности, Киев.

Власти столицы сообщали о падении обломков в Голосеевском районе. Ближе к утру стало известно о том, что в Печерском районе обломки упали на многоквартирный жилой дом, возник пожар. Также мэр Киева сообщал о падении обломков вражеского БПЛА в Соломенском районе.

По данным Генштаба ВСУ, октябрь 2024 года стал рекордным по запуску ударных беспилотников российскими оккупантами. За месяц россияне запустили по Украине 2072 БПЛА.

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