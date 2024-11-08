Российские оккупационные войска массированно атаковали Одесскую область дронами. Есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые. В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание", – говорится в сообщении.
Также пострадало одно из учебных заведений Одессы – там выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, из-за повреждения осколками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.
"Сейчас известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", – добавил Кипер.
Дополнено: Как сообщили в мэрии Одессы, в результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы – лицей № 125. Отмечается, что эта школа расположена в микрорайоне Кривая Балка. Она была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения РФ. В результате атаки в заведении выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.
По словам директора городского Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, работники учреждения – сторожа – живы. Они своевременно спустились в укрытие.
Местные Телеграм-каналы сообщают, что на данный момент известно о девяти локациях, где зафиксированы последствия ударов. Также, по неподтвержденным данным, есть еще один пострадавший.
Атаки РФ по Украине
Российские террористы ежедневно атакуют Украину различным вооружением, в частности ударными беспилотниками. В ночь на 7 ноября под ударом врага находился, в частности, Киев.
Власти столицы сообщали о падении обломков в Голосеевском районе. Ближе к утру стало известно о том, что в Печерском районе обломки упали на многоквартирный жилой дом, возник пожар. Также мэр Киева сообщал о падении обломков вражеского БПЛА в Соломенском районе.
По данным Генштаба ВСУ, октябрь 2024 года стал рекордным по запуску ударных беспилотников российскими оккупантами. За месяц россияне запустили по Украине 2072 БПЛА.