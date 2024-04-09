В то же время кораблей российских оккупантов в Черном море пока нет.

Начальник Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, говоря об очередной атаке "Шахедами" по территории Украины, отмечает, что враг пытается повредить инфраструктуру. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как прошла ночь на юге Украины, и какова ситуация по состоянию на утро.

"Враг не прекращает террор. Продолжает дроновые атаки, используя беспилотники типа Shahed-131/136. Их траектория и география, в частности в нашей операционной зоне, свидетельствует снова о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, пытается максимально навредить мирному населению", - отметила пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что три дрона в их зоне ответственности были уничтожены в Днепропетровской области, три - в Николаевской, два - в Херсонской и один - в Одесской.

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"Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает экономику Украины в тонусе", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь отметила, что обломками сбитого дрона в Одесской области был поврежден частный двор и оборвана линия электропередач, но уже идут ремонтные работы и возвращается свет. "Люди не пострадали, попаданий не допущено", - добавила она.

На вопрос относительно корабельной группировки врага в Черном море, Гуменюк отметила, что там сейчас корабли российских оккупантов не наблюдаются. "Очевидно, что они зажаты в своем пункте базирования, и заняты его обустройством", - сказала она.

Атака по Украине 9 апреля - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 9 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Они запускали их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска (Россия). Кроме того, враг атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донецкой области.

В результате противовоздушного боя были сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

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