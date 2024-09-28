Цели РФ были сбиты в разных регионах Украины.

В ночь на 28 сентября враг в очередной раз запустил ракеты и дроны по Украине. Во время воздушной атаки Силам ПВО удалось сбить 2 управляемые авиационные ракеты X-59/69 и 69 ударных БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

В общем противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временного оккупированного Крыма, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с захваченной территории Запорожской области, а также 73 "Шахеди" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.

"Отбивали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - добавили в сообщении.

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Воздушные цели были уничтожены в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локально потеряны на территории Украины", - отметили в ВС ВСУ.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что такая атака на Киев стала уже десятой с начала сентября. По его словам, воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Чиновник подчеркнул:

"Как и почти во время всех атак в течение месяца, этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА. Предварительно - без изменений, те же дроны вроде "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами".

Попко добавил, что около полутора десятков российских БпЛА, которые летели на Киев, были уничтожены силами и средствами ПВО. По предварительной информации, соответствующие службы зафиксировали падение обломков в Оболонском районе города, из-за чего было повреждено нежилое помещение.

"Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - сообщил начальник КГГА.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты 27 сентября атаковали Одесскую область дронами, в результате чего погибли три человека. Также более 10 человек получили ранения. В частности российские беспилотники попали по жилому сектору - повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, машины.

Также сообщалось, что 26 сентября Россия атаковала станцию "Укрзализныци" в Сумской области. В результате этого был ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работника военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку.

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