Сообщается, что россияне подняли в небо два истребителя МиГ-31К.

В пятницу, 27 сентября, Россия атаковала Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается. что россияне подняли в небо два истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Был зафискисрован пуск двух ракет в сторону города Староконстантинов в Хмельницкой области.

По данным мониторинговых каналов, в городе прозвучали взрывы.

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Напомним, в четверг, 26 сентября, российские войска дважді запускали по Украине ракеты "Кинжал". В местных Telegram-каналах сообщили о взрывах в Киеве, Херсоне и Хмельницкой области.

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