По словам эксперта, такая атака создает интересный прецедент в отношении авиации врага.

Украина вышла на тот уровень, когда можно утверждать, что действительно был нанесен масштабный удар по военно-промышленным возможностям РФ. Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо.

"Пылало прекрасно, что здесь еще можно добавить. Привлекает внимание то, что, во-первых, были использованы все-таки те же ATACMS на оперативно-тактическую глубину, потому что обычно почему-то эти ракеты называют ракетами большой дальности, но это ракеты малой дальности. Однако как-то так интересно получилось, что для этих ракет нашлись цели не только на поле боя, но и в глубине территории Российской Федерации. В частности, те предприятия, которые привлечены к производству как минимум артиллерийских боеприпасов - это во-первых", - отметил он.

По его словам, атака ночью 14 января показывает интересный прецедент, а именно когда для ограничения авиации противника можно бить не только по ней, а по топливной инфраструктуре.

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"Во-вторых, то, что был повторно нанесен удар, например, в районе аэродрома Энгельс по нефтебазе "Кристалл" и по нефтеперерабатывающему заводу. Это свидетельствует о том, что россияне, возможно, не отказались от плана нанести массированный удар стратегической авиацией по нашей территории. Такой успешный удар создает определенный такой интересный прецедент, то есть когда можно бить не непосредственно по аэродромной инфраструктуре, а по, скажем так, инфраструктуре топливного обеспечения", - прокомментировал Киричевский.

Эксперт отметил, что суть заключается в том, что если самолеты целы, укрытия неповреждены, однако топливо для самолетов нет, то смысл их использования исчезает.

"Важны удары по различным объектам химической промышленности, которые изготавливают, в частности, корпуса под беспилотники", - добавил аналитик.

Он считает, что также важно такими атаками ограничивать производство вражеской электроники, а не только накладывать санкции на поставки в Россию западной.

Эксперт добавил, что также, по некоторой информации, был поражен завод российской электроники "Кремний Эл".

"Почему-то у нас СМИ пишут только о том, что на российских ракетах стоит западная электроника, но не пишут о том, что на российских ракетах стоит и российская электроника. Поэтому важно не только перекрывать каналы внешних поставок, но и, скажем, бить по внутреннему производству россиян и по химической промышленности, и по электронной промышленности. Поэтому остается только оптимистично обобщить, чтобы горело хорошо, но надо еще больше, потому что, как можем понять, объем военно-промышленного комплекса России очень огромный. Хорошо, что мы наконец вышли на тот уровень, когда можно говорить, что действительно был нанесен масштабный удар по военно-промышленным возможностям врага", - подытожил Киричевский.

Удары ВСУ по целям РФ 14 января - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 14 января дроны ВСУ ударили по аэродрому "Энгельс". Известно, что на этом аэродроме базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали стратегический химзавод РФ в Брянской области. В Силах беспилотных систем рассказали, что завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие".

В то же время в Генштабе раскрыли новые детали удара ВСУ по целям в России в ночь на 14 января. По словам военных, массированный удар по военным целям был осуществлен в Саратовской, Брянской, Тульской областях и в республике Татарстан.

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