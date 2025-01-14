Он отметил, что в дальнейшем существенно уменьшится количество вылетов самолетов с КАБами.

Украина продолжает наносить сокрушительные удары по важным стратегическим объектам РФ, нарушая логистические цепи снабжения врага. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона, отметив, что среди атакованных сегодня у России целей есть химический завод "Оргсинтез" в Казани.

"На предприятия такого типа мы "заходили" неоднократно по всей европейской части России. Это одно из предприятий, которое занимается производством не только топлива, но и всех соединений, которые необходимы для горюче-смазочных материалов", - подчеркнул он.

При этом подчеркнул, что это происходит в русле нашей стратегии по нарушению логистики снабжения российской армии.

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"Если говорить о европейской части России, то мы в основном по всем предприятиям "заходили" уже более 2 раз, кроме Московского НПЗ, где был один "заход", - отметил эксперт.

По его словам, россияне все время комментируют, что речь идет не об ударе украинских дронов, а о попадании обломков на объекты. "Обломки - это главное наше оружие", - пошутил он.

Криволап также проанализировал последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе.

"Аэродром "Энгельс-2" - это основная база расположения самолетов Ту-95 МС и Ту-160. На одну заправку ТУ-95 МС необходимо 85 тонн топлива. Это почти две цистерны, точнее где-то чуть больше полутора. А для заправки Ту-160 необходимо 150 тонн - это три цистерны. Эта нефтебаза имеет 48 бочек, в каждой из которых где-то по 100-120 тысяч тонн топлива. При первом заходе было уничтожено 3 бочки и 6 повреждено. Получается, что выгорело где-то около 800 тысяч тонн топлива. Если разделить это на количество полетов Ту-95 МС и Ту-160, то это получается, что сгоревшего топлива хватило бы на около 3300 вылетов этих самолетов", - рассказал Криволап.

По его словам, сегодня снова был пожар и все "сгорело дотла".

"Это база, которая очень серьезно влияет на всю авиационную поддержку. Мы не увидим результатов сразу в первые дни, но в дальнейшем, если россияне не смогут наладить поставки топлива, которое производят три или четыре завода в РФ, то мы можем наблюдать за существенным уменьшением количества вылетов самолетов, которые "таскают" КАБы", - сказал эксперт.

Удары по России - последние новости

Как сообщал УНИАН, в России заявляли о массированной дроновой атаке на регионы. В частности, сообщалось о попадании в промпредприятие в Казани и завод в Энгельсе.

Как впоследствии сообщили источники УНИАН в спецслужбах, в результате атаки были поражены Алексинский химический комбинат, склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс", Саратовский НПЗ и Брянский химический завод.

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