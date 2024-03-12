В частности, это попытка оттянуть российские силы в Курскую область, чтобы они не воевали на фронте против ВСУ.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал, зачем нужна операция легиона "Свобода России" в Курской области Российской Федерации.

"Это пока то, что называется "побеспокоить" россиян, какие-то еще их силы оттянуть туда на границу вместо того, чтобы они воевали против нас на фронте. А им приходится в результате держать там какие-то силы. Хорошо, что расширяется география. В Курской области еще раньше не двоежились. Теперь уже и Курщина добавилась", - рассказал эксперт в эфире телеканала "Киев24.News".

В то же время, по его мнению, это больше демонстративные символические действия, которые ограничиваются двумя аспектами.

"Во-первых, наши западные союзники категорически не позволяют использовать любое предоставленное ими оружие на территории России. Во-вторых, так же наши западные союзники категорически против того, чтобы Вооруженные силы Украины заходили на территорию Российской Федерации", - отметил Дикий.

Операция в Курской области РФ - главные новости

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Перед этим в небе над Курском работала ПВО. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о беспилотнике, который сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства.

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