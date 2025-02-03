Атака 1 февраля не перегрузила украинскую ПВО: эксперт раскрыл причину

Эксперт обратил внимание, что 8 ракет Х-22, две упали на территории РФ, одна попала по Полтаве, а 5 вообще неизвестно куда исчезли.

Российский обстрел 1 февраля не перегрузил нашу ПВО и известно, что не все ракеты долетели до Украины. Об этом сказал эксперта по вопросам авиации Константин Криволап в эфире Киев24 .

"Обстрел 1 февраля не перегрузил нашу систему ПВО. Потому что баллистических ракет было, скажем так, как всегда, а крылатых ракет в 4 раза меньше, чем всегда. Причем россияне в этом случае загрузили самолеты максимально. Потому что принципиально Ту-22 может нести три ракеты Х-22, но это для него уже достаточно существенная нагрузка. И они обычно таскали по 1 ракете, а это по две... На этот раз не все ракеты долетели до нашей территории. С 4-х Ту-22М3 было запущено 8 ракет Х-22. Две точно упали, не долетев до Украины... Две ракеты упали в Липецкой области, одна сдетонировала, а одна - не понятно где, не нанесла поражений", - отметил Криволап.

Он напомнил, что одна из этих Х-22, как известно, разрушила целый подъезд в Полтаве.

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"А где еще 5 абсолютно непонятно. И в это же время сообщение о землетрясении в Полтавской области. Что это было, как одно с другим связано - совершенно непонятно", - добавил Криволап.

Он не смог объяснить, с какой целью о сбитых в ходе атаки российских ракетах Воздушные силы не предоставили официальной информации. В то же время говорит, что это не касается качества работы ПВО. Криволап отметил, что насколько ему известно, специалистов ПВО в пехоту не переводили.

Атака 1 февраля - главные новости

Утром 1 февраля оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Россия запустила по Украине 165 ракет и дронов. Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.

Согласно информации Воздушных сил Украины, враг совершил "комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов". В сообщении было указано, что сбито 56 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локально потеряны). А статистики по сбитым ракетам не приводилось, было лишь отмечено, что "часть вражеских крылатых ракет была уничтожена, "значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны - не достигла своих целей". Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории.

В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Произошло попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, "баллистика" ударила по историческому центру Одессы.

Местные власти информировали, что в Харькове погибла женщина, еще пять человек пострадали. А в Сумской области погибли два человека.

В Полтаве от удара был разрушен подъезд пятиэтажки, также повреждены соседние дома и авто. В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 - пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет.

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