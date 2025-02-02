При этом количество раненых пока что неизменно. Среди погибших 9-летняя девочка и ее родители.

В Полтаве в результате вражеского удара по жилой многоэтажке количество погибших возросло до 12 человек, из которых двое - дети.

Об этом сообщили в ГСЧС. При этом количество раненых оставалось неизменным: 17 человек, среди которых 4 ребенка. Еще 22 человека живыми извлекли из-под завалов.

Как сообщил 6-й филиал центральной библиотеки Полтавы, погибшую звали София Яворская, а дедушка Игорь Яворский добавил, что родители девочки также погибли.

Издание poltava.to сообщило, что от вражеского удара также погибла 30-летняя деятельница культуры и волонтерка Анастасия Кольвах.

Удар по Полтаве

Утром 1 февраля оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.

В Харькове в результате атаки погибла женщина, еще пять человек пострадали, а в Сумской области погибли два человека.

В Полтаве от удара был разрушен подъезд пятиэтажки, там возник пожар. Также повреждены соседние дома и автомобили. Предварительно, российские войска ударили по городу ракетой Х-22.

Позже в Воздушных силах сообщили, что ночью и утром 1 февраля российские оккупанты запустили по Украине 165 различных средств поражения - десятки ракет различных типов и более 120 различных дронов."В ночь на 1 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов", - говорилось в сообщении.

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