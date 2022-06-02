Бойцы группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили 32 русских захватчика.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил", - говорится в сообщении.
Потери врага составили: личного состава – 32, танков – 2, БМП – 1, БТР – 1, артиллерийских систем – 2, минометов – 1, БПЛА – 1.
Напомним, российские войска усилили свою группировку в Черном море, увеличив количество кораблей с ракетными установками.