По словам главы ОВА Павла Кириленко, россияне совершили военные преступления сразу в нескольких районах области, в частности, в Бахмуте.

Армия РФ по итогам суток 21 марта отметилась новыми убийствами гражданского населения в Донецкой области. Всего погибли 4 украинца.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и опубликовал соответствующую инфографику.

"За 21 марта россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в городе времен Яр, 1 в Красногоровке и 1 в Бахмуте", - написал он.

Также глава ОВА напомнил, что потери гражданского населения в Мариуполе и Волновахе до сих пор сложно подсчитать.

Россияне за сутки совершили новые обстрелы по Украине

Напомним, что за минувшие сутки и в ночь на 22 марта армия РФ осуществила новые обстрелы по территории Украины. В утреннем отчете Генштаб констатировал, что за последние 24 часа ВСУ сдержали 114 вражеских атак.

Кроме этого, враг запустил 21 иранский дрон по территории Украины. Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 16 целей. Но ни одна из них не достигла столицы Украины, заявил зарнку глава Киевской ОВА.

Также уже известно о "лавине" вражеских обстрелов по Херсонской области - по этой территории враг запустил 248 снарядов и применил "Грады".