Украинцы начали более организованно вести оборону, оккупанты почувствовали это.

Наступательные действия россиян возле Авдеевки замедлились, там сейчас продвижения нет, утверждает военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Киев24.

По его словам, враг на сегодня имеет определенную инициативу на разных участках фронта, поскольку готовился к массированным наступательным действиям. В то же время Гетьман отметил, что о намерениях оккупантов было известно и украинские Силы обороны также готовились. Была проведена работа по строительству фортификационных сооружений, сосредоточивалось внимание на вопросах обороны. Но враг стянул большое количество живой силы и техники, пытается и дальше давить.

"Относительно Авдеевского направления. Нам пришлось отвести свои войска из Авдеевки. Чтобы там не говорили, это был организованный отход. Прямо сейчас, насколько нам известно, наступательные действия россиян под Авдеевкой начали замедляться, потому что мы смогли передислоцироваться, начали держать там оборону более организованно. Там продвижений существенных нет и, скорее всего, дальше и не будет", - отметил Гетьман.

Видео дня

ВСУ остановили продвижение врага на Таврическом направлении

Вчера спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что украинские силы остановили продвижение российских войск в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское на Авдеевском направлении.

По его словам, за сутки на этом направлении украинские защитники отбили 21 российскую атаку.

Лиховой сказал, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать, Силы обороны наносят врагу значительные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: