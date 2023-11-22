Об этом шла речь во время заседания ежедневного селектора, на котором, в частности заслушали информацию от разведки относительно некоторых международных событий, а также планов врага.

Российская Федерация сделала заключенных основным источником пополнения своих потерь на поле боя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам ежедневного селектора.

"Ежедневные отчеты о поступлении боеприпасов, техники, оборудования, распределение между бригадами. Сводка по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", - отметил глава государства.

Также, по его словам, во время заседания заслушали информацию от разведок относительно некоторых международных событий, а также планов врага.

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"Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником пополнения потерь на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он получил отчеты о ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.

"В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над восстановлением подачи воды людям. Мой Офис держит это под контролем. Хорошие результаты демонстрирует Черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объемам перевезенных грузов", - отметил президент.

Потери оккупантов в Украине - что известно

За сутки в Украине уничтожено 850 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили 320 670 человек.

Также уничтожено много вражеской техники, в частности, артиллерийских систем – 7769 (+17 единиц за минувшие сутки), танков ‒ 5446 (+7), боевых бронированных машин ‒ 10188 (+14) , БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13), средства ПВО ‒ 589 (+1), автомобильной техники и автоцистерн – 10159 (+25),специальная техника ‒ 1105 (+7).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, уничтожено 899 вражеских РСЗО, 323 самолетов, 324 вертолетов, 1564 крылатые ракеты, 22 корабля /катера, одна подводная лодка.

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