Создание новой структуры оккупанты хотят завершить в третьем квартале 2025-го.

Россия планирует сформировать войска беспилотных систем. Создание новой структуры должны завершить в третьем квартале следующего года. Появление в войсках РФ этой структуры было лишь вопросом времени, а тем более учитывая создание Сил беспилотных систем ВСУ, считают аналитики Defence Express.

Они ссылаются на заявление министра обороны РФ Андрея Белоусова, который на заседании коллегии оборонного ведомства сообщил о планах сформировать этот род войск. В то же время, отмечают, президент РФ Владимир Путин отметил необходимость наращивать количественные показатели производства беспилотников и расширять обучение операторов дронов с учетом боевого опыта.

Белоусов во время своего доклада отметил, что на сегодня ежедневно РФ эксплуатирует на поле боя более 3,5 тысячи беспилотников и что сейчас главная задача - работать над совершенствованием именно тактико-технических характеристик этого вооружения, выделив три основных направления: дальность, продолжительность полета и устойчивость в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы, рассказывают аналитики.

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"В целом выглядит так, что РФ планирует создавать новую структуру не на бумаге, а с учетом всех особенностей и потребностей, включая подготовку личного состава и реорганизацию тех или иных учебных программ и т.д., как это все будет на практике - уже другая история", - говорится в публикации.

Также информируют, что в России отмечают критическую потребность в формировании отдельных частей для беспилотных систем, инфраструктуры, обеспечения и тому подобное. В частности россияне рассматривают создание отдельных дивизионов, в то же время подразделения войск беспилотных систем по аналогии с войсками противовоздушной обороны будут входит в состав сухопутных, воздушных сил и тому подобное.

Отдельно российские эксперты отмечают потребность в беспилотниках стратегической разведки, указывают эксперты. Причем они заметили, что россияне "прямо говорят о необходимости скопировать опыт Соединенных Штатов в этом направлении".

"Вопрос появления в войсках РФ новой структуры был лишь вопросом времени, а тем более учитывая создание Сил беспилотных систем ВСУ", - считают украинские аналитики.

Что известно о создании Сил беспилотных систем в Украине

Еще в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. По его словам, документ начал создание в наших Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем.

В мае правительство поддержало проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Министерством обороны совместно с Генштабом, о создании Сил беспилотных систем.

3 сентября Верховная Рада Украины в целом поддержала включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ. За соответствующий законопроект проголосовали 294 народных депутата.

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