ВРУ проголосовала "За" включение нового рода войск ВСУ - Силы беспилотных систем.

Верховная Рада Украины в целом поддержала включение Сил беспилотных систем, которые недавно оказались в центре серьезного скандала, в отдельные роды сил ВСУ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что за закон "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" (регистрационный номер №11507) проголосовало 294 народных депутата.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроект разработан Министерством обороны Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем". Это решение СНБО введено в действие Указом президента Украины от 25 июня 2024 года. Им предусмотрено создать в структуре Вооруженных Сил Украины отдельный род сил - Силы беспилотных систем. Нужно было законодательное нормирование этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, в августе появилась информация о назначении Романа Гладкого начальником штаба Командования Сил беспилотных систем.

Как сообщал проект Deep State, который отслеживает события на фронте и новости украинской армии, это назначение оказалось скандальным. Гладкого на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В сообщении отмечалось, что это первый в мире род войск, который должен стать в нашей стране примером для всего мира с боевым опытом бойцов, которого нет ни в одной армии мира. В то же время назначение Романа Гладкого, которого якобы подозревают в госизмене, шпионаже и коррупции. Было сказано, что жена Гладкого имеет российский паспорт, а дочь в спортивных соревнованиях представляла Московию.

2 сентября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сказал, что Служба безопасности Украины не имела никаких замечаний относительно назначения Романа Гладкого. В то же время отметил, что хотя тот прошел необходимые проверки, но не будет возражать против дополнительных.

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