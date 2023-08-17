По данным разведки, большинство россиян поддерживают войну РФ против Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что массового раскаяния среди российских военнопленных нет.

"Откровенно говоря, лишь в отдельных случаях. Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в другой мир. Но по большей части это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", - сказал он в эфире"радио NV".

По словам Юсова, Украина имеет дело с геноцидом со стороны России, поскольку большинство россиян поддерживают эту агрессию.

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"Там нет массового раскаяния или сопротивления, или желания бороться с режимом Путина. Тем не менее, это не снимает с нас обязательства по международному праву и Женевским конвенциям", - отметил представитель ГУР.

Он пояснил, что независимо от того, человек добровольно сдался в плен или был захвачен, Украина как демократическое правовое европейское государство обеспечивает выполнение Женевских конвенций. В связи с этим содержание российских военнопленных происходит в соответствии с международным правом. Добавляется, что значительная часть военнопленных сдалась добровольно.

"Их довольно значительная доля, но их меньше, чем захваченных в плен, и этому есть очень много логических объяснений. Например, действительно работающие заградительные отряды и не только. Часто боятся за семьи, которые остаются там (в РФ, - УНИАН)", - рассказал Юсов.

Он также объяснил, почему россияне не сражаются против этой войны. По его словам, чтобы решиться на какие-то коллективные действия, надо иметь опыт самоорганизации и практику, которых у них нет. Кроме того, все, что касалось гена борьбы за свободу, в РФ активно выбивалось.

"Но, тем не менее, в плен сдается значительная часть. И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы. Есть, например, дезертирство, и эти случаи нередки, особенно на линии фронта. Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут - и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", - отметил представитель ГУР.

Также фиксируются случаи самострелов среди оккупантов.

Российские военные в плену

Весной омбудсмен Дмитрий Лубинец показал снимки из лагеря для российских военнопленных. Заведение открыто для визитов иностранных журналистов.

Захватчики в плену получают полноценное трехразовое питание, а также имеют доступ к современному стоматологическому кабинету и квалифицированным врачам. В свободное от работы время они могут смотреть телевизор, читать книги или играть в шахматы.

На содержание одного российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.

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