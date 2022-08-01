На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

Военные подразделения Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, в приграничных с украиной районах, отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Россияне из артиллерии обстреляли район Павловки Сумской области.

Напомним, в Генштабе ВСУ оценили угрозу наступления со стороны Беларуси: на данный момент признаков формирования наступательных группировок белорусских и российских военных на Волынском и Полесском направлениях нет.

Также УНИАН сообщал, что Минобороны Беларуси продолжило военные учения по меньшей мере до 6 августа 2022 года. Общее количество продолжений учений составляет уже 14 недель.

По данным "Гаюна", белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Вас также могут заинтересовать новости: